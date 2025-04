Incidente a Roma auto travolge un pedone morto 47enne

morto all'alba di oggi sulla via Trionfale a Roma travolto da un'auto. Intorno alle 4.30 gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti dopo che una Lancia Y, guidata da un 19enne italiano, ha travolto e ucciso un peruviano di 47 anni. Tg24.sky.it - Incidente a Roma, auto travolge un pedone: morto 47enne Leggi su Tg24.sky.it Un uomo èall'alba di oggi sulla via Trionfale atravolto da un'. Intorno alle 4.30 gli agenti del II Gruppo Sapienza della Polizia Locale diCapitale sono intervenuti dopo che una Lancia Y, guidata da un 19enne italiano, ha travolto e ucciso un peruviano di 47 anni.

