Mazzocchi non molla Il Napoli darà fastidio all'Inter fino alla fine

Mazzocchi sogna assieme al suo Napoli e lo fa su Dazn soprattutto dopo la vittoria sull’Empoli per 3-0. L’Inter è a tre punti di distanza in campionato.RINCORSA – Il Napoli ha tenuto il passo dell’Inter vittoriosa contro il Cagliari sabato pomeriggio. La squadra di Antonio Conte ha superato agevolmente l’Empoli, Pasquale Mazzocchi ne ha parlato così: «Mister Conte si è fatto sentire tanto, è normale in queste partite dove i punti contano di più. I suoi richiami però mi aiutano a stare più attento. Essere applaudito dalla propria gente dà una soddisfazione enorme. Questo è sempre diverso per me, è il mio dovere e cerco di dare il massimo quando sono in campo. Penso con l’Empoli sia andata bene. Con il passare del campionato ci sono state partite in cui purtroppo abbiamo preso gol all’ultimo momento. Inter-news.it - Mazzocchi non molla: «Il Napoli darà fastidio all’Inter fino alla fine!» Leggi su Inter-news.it Pasqualesogna assieme al suoe lo fa su Dazn soprattutto dopo la vittoria sull’Empoli per 3-0. L’Inter è a tre punti di distanza in campionato.RINCORSA – Ilha tenuto il passo dell’Inter vittoriosa contro il Cagliari sabato pomeriggio. La squadra di Antonio Conte ha superato agevolmente l’Empoli, Pasqualene ha parlato così: «Mister Conte si è fatto sentire tanto, è normale in queste partite dove i punti contano di più. I suoi richiami però mi aiutano a stare più attento. Essere applaudito dpropria gente dà una soddisfazione enorme. Questo è sempre diverso per me, è il mio dovere e cerco di dare il massimo quando sono in campo. Penso con l’Empoli sia andata bene. Con il passare del campionato ci sono state partite in cui purtroppo abbiamo preso gol all’ultimo momento.

