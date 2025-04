Coppia uccisa in strada a Roma con 6 colpi di pistola

Roma. Le vittime sono un uomo e una donna, raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco poco dopo le 23, su via Prenestina, all'altezza del civico 62 al Pigneto. I due, cittadini cinesi, abitavano nel palazzo antistante il luogo del delitto. Dalle prime informazioni, ignoti a bordo di una moto avrebbero sparato e sarebbero poi fuggiti via. L'uomo, 50 anni, e la donna, 40 anni, sono arrivati in bicicletta davanti alla porta di casa e sono stati freddati da diversi colpi d'arma da fuoco, almeno 6 di cui diversi alla testa. I due sono morti sul colpo. Al vaglio diverse ipotesi tra cui la rapina finita male e un regolamento dei conti all'interno della comunità cinese Agi.it - Coppia uccisa in strada a Roma con 6 colpi di pistola Leggi su Agi.it AGI - Nella tarda serata di ieri, si è verificato un duplice omicidio a. Le vittime sono un uomo e una donna, raggiunti da alcunidi arma da fuoco poco dopo le 23, su via Prenestina, all'altezza del civico 62 al Pigneto. I due, cittadini cinesi, abitavano nel palazzo antistante il luogo del delitto. Dalle prime informazioni, ignoti a bordo di una moto avrebbero sparato e sarebbero poi fuggiti via. L'uomo, 50 anni, e la donna, 40 anni, sono arrivati in bicicletta davanti alla porta di casa e sono stati freddati da diversid'arma da fuoco, almeno 6 di cui diversi alla testa. I due sono morti sul colpo. Al vaglio diverse ipotesi tra cui la rapina finita male e un regolamento dei conti all'interno della comunità cinese

Potrebbe interessarti anche:

Sparatoria a Roma, coppia cinese uccisa in strada con 10 colpi di pistola, caccia ai killer fuggiti in moto - VIDEO

I killer sono entrati in azione mentre erano a bordo di una moto, esplodendo dei colpi contro la coppia che camminava in via Prenestina a bordo di una bicicletta a pedalata assistit Sparatoria ...

Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proiettili sotto la Tangenziale Est

Una raffica di spari, due corpi a terra e poi la fuga a bordo di una moto a tutta velocità. Sangue e pallottole: l?allarme è scattato ieri sera poco dopo le 23 lungo la via...

Messina, ragazza ventenne uccisa a coltellate in strada

Sara Campanella, una tirocinante infermiera di 20 anni è morta al policlinico universitario dopo essere stata accoltellata alla gola in viale Gazzi vicino allo stadio di Messina. Immediata è scattata ...

Coppia uccisa in strada con una raffica di proiettili: l'esecuzione a pochi passi da casa. Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proietti. La strada del duplice omicidio a Roma: coppia freddata a colpi di pistola al Pigneto. Spari per strada a Roma, nell'agguato uccisi un uomo e una donna di 50 e 40 anni. Freddati sotto casa. Spari in strada a Roma, uccisa una coppia di cinesi: contro di loro almeno 6 colpi di pistola. Accoltella la moglie e si toglie la vita in casa. La donna trovata sanguinante in strada. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ilmattino.it: Roma, esecuzione al Pigneto: coppia uccisa in strada. Un uomo e una donna raggiunti da una raffica di proiettili sotto la Tangenziale Est - Una raffica di spari, due corpi a terra e poi la fuga a bordo di una moto a tutta velocità. Sangue e pallottole: l’allarme è scattato ieri sera poco dopo le 23 lungo la ...

Lo riporta msn.com: Coppia uccisa per strada al Pigneto, i killer erano in moto: sparati almeno sei colpi di pistola - Le vittime, una donna e un uomo entrambi cinesi, stavano rientrando a casa in bici: l’ipotesi del regolamento di conti ...

Secondo msn.com: La strada del duplice omicidio a Roma: coppia freddata a colpi di pistola al Pigneto - Un uomo e una donna di origine cinese uccisi in via Prenestina, nella zona del Pigneto, a Roma. I due erano a bordo di due biciclette sotto la tangenziale est, quando sono stati raggiunti dai colpi di ...