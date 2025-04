Morte Liliana Resinovich guai in vista per il marito Sebastiano dopo l’ultima apparizione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il caso di, la donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta tre settimanenel boschetto dell’ex Opp di Trieste, si arricchisce di nuovi, inquietanti sviluppi. A finire nuovamente al centro delle indagini è ildella vittima,Visintin, già noto alle cronache per aver fornito fin dall’inizio agli investigatori una serie di video girati con la sua GoPro quella stessa mattina. I filmati, in cui si vede l’uomo pedalare in bicicletta sul Carso triestino, erano stati inizialmente considerati una prova della sua estraneità ai fatti. Ora, invece, potrebbero trasformarsi in un elemento a suo sfavore.Le immagini, infatti, mostrano con precisione l’abbigliamento indossato da Visintin durante l’escursione, e proprio quegli indumenti sono stati recentemente sequestrati dagli inquirenti.