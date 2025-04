Trump Valuto esenzione dei dazi sulle auto Borse europee aprono in rialzo La diretta

Il presidente Usa apre a un ammorbidimento delle tariffe anche nel settore dell'automotive. Risalgono i titoli asiatici

Roma, 15 aprile 2025 - Dal Giappone alla Corea del Sud, le azioni delle case automobilistiche e dei produttori di componenti per auto sono balzate in rialzo stamattina, dopo che il presidente degli ...

Washington (Usa), 15 apr. (LaPresse/AP) – Il presidente Donald Trump ha suggerito che potrebbe temporaneamente esentare l’industria automobilistica dai dazi che aveva precedentemente imposto al ...

Segnala msn.com: Dazi, Trump: «Valuto esenzione temporanea sulle auto». Wall Street chiude in rialzo - Donald Trump potrebbe fare l'ennesima giravolta sui dazi, questa volta sul 25% inflitto alle auto. Parlando con i reporter, il presidente ha ...

