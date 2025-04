Sassuolo attende la fine del campionato per celebrare la promozione in Serie A

Sassuolo È stato solo il primo atto, quello ‘spontaneo’ e ‘autopromosso’ andato in scena domenica sera sotto il ‘campanone’ di piazza Garibaldi, ma per il secondo, quello ufficiale e definitivo, servirà ancora un po’ di pazienza. Anche da parte dei tantissimi che si chiedono quando sarà che il Sassuolo celebrerà la sua Serie A davanti alla città. Pazienteranno anche loro, perché a quanto pare il Sassuolo, per festeggiare la stagione davanti alla Sassuolo neroverde, vuole aspettare la fine della stagione stessa. Anche per, auspicabilmente, portare in ‘piazza piccola’ la coppa che la Lega consegna a chi vince il campionato di Serie B. Ebbene, anche se la promozione è acquisita, da prendersi per i neroverdi è rimasto, oltre ai diversi record di cui si sa, anche quel primo posto che va, e andrebbe, difeso, per altre cinque giornate, da assalti del Pisa ancora possibili. Sport.quotidiano.net - Sassuolo attende la fine del campionato per celebrare la promozione in Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net È stato solo il primo atto, quello ‘spontaneo’ e ‘autopromosso’ andato in scena domenica sera sotto il ‘campanone’ di piazza Garibaldi, ma per il secondo, quello ufficiale e definitivo, servirà ancora un po’ di pazienza. Anche da parte dei tantissimi che si chiedono quando sarà che ilcelebrerà la suaA davanti alla città. Pazienteranno anche loro, perché a quanto pare il, per festeggiare la stagione davanti allaneroverde, vuole aspettare ladella stagione stessa. Anche per, auspicabilmente, portare in ‘piazza piccola’ la coppa che la Lega consegna a chi vince ildiB. Ebbene, anche se laè acquisita, da prendersi per i neroverdi è rimasto, oltre ai diversi record di cui si sa, anche quel primo posto che va, e andrebbe, difeso, per altre cinque giornate, da assalti del Pisa ancora possibili.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE – Sassuolo-Inter Women 0-1, fine primo tempo in vantaggio!

Sassuolo-Inter Women è la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Le nerazzurre giocheranno ...

Berardi, sarà addio Sassuolo a fine anno? I neroverdi stilano il prezzo per incassare in estate. Le ultime

Berardi, il Sassuolo stila il prezzo per quanto concerne la sua partenza a giugno dopo la promozione in Serie A. Il fuoriclasse pronto per il grande salto Berardi con grande probabilità giocherà i ...

Sassuolo celebra l’8 marzo: eventi e riflessioni sulla parità di genere fino a fine mese

Sabato prossimo, 8 marzo, ricorre la “Giornata Internazionale della Donna” e Sassuolo, in collaborazione con i comuni dell’Unione del Distretto Ceramico, ha organizzato un ricco calendario di ...

Sassuolo attende la fine del campionato per celebrare la promozione in Serie A. Sassuolo, la Serie A è ad un passo: il traguardo può arrivare già contro il Palermo. FINALE Sassuolo-Bari 1-1: Volpato risponde a Lasagna. Il Sassuolo attende lo Spezia, mister Grosso: «Attenzione». Sassuolo-Bari 1-1: risultato finale e highlights. Ottavi di finale di Coppa Italia, oggi in campo Bologna-Monza e Milan-Sassuolo. Ne parlano su altre fonti

Nota di informazione.it: Il Sassuolo torna in Serie A: la promozione arriva con cinque giornate d’anticipo - La formazione di Fabio Grosso torna nella massima serie dopo un solo anno di Serie B: decisivo il 2-2 dello Spezia, che rende irraggiungibili i neroverdi. Ora è ufficiale il primo verdetto della stagi ...

Nota di informazione.it: Sassuolo in Serie A | Le parole dell'AD Giovanni Carnevali - Il Sassuolo torna in Serie A dal divano, il risultato di Mantova-Spezia regala ai neroverdi la promozione, la seconda nella massima serie dopo quella del 2013. L’Amministratore Delegato e Direttore Ge ...

Segnala msn.com: Sassuolo di nuovo in A: da Grosso a Laurentié e Berardi, ecco i segreti dei neroverdi - Dopo una stagione da dominatore assoluto, il Sassuolo di Grosso è la prima squadra ad essere promossa in Serie A. Dietro continua il testa a testa tra Pisa e Spezia ...