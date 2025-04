Manila Nazzaro affonda l’ex Lorenzo Amoruso Vive nella menzogna parole durissime

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si fa sempre più acceso, e stavolta è l'ex Miss Italia a prendere la parola con dichiarazioni forti e dirette. Dopo che Amoruso ha lasciato intendere che la sua ex lo avrebbe tradito con l'attuale marito Stefano Oradei, Manila ha deciso di rompere il silenzio e mettere fine alle illazioni.Tutto è esploso durante The Couple, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, dove le confessioni intime dei protagonisti stanno facendo discutere ben oltre il piccolo schermo. Nazzaro, stanca delle continue accuse, ha scelto di chiarire la sua posizione con parole taglienti, difendendo la sua dignità e quella della sua famiglia.Manila Nazzaro ha tradito Lorenzo Amoruso con Stefano Oradei? Lei non ci sta!Le insinuazioni di Lorenzo Amoruso hanno fatto molto rumore.

