Sport.quotidiano.net - Consar Ravenna: stagione chiusa con eliminazione da Coppa Italia e playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laha chiuso la, uscendo di scena prematuramente anche dalla. Il ko 3-0 di Macerata, in gara2 degli ottavi di finale dopo la sconfitta al tiebreak della settimana precedente al Palacosta, ha di fatto messo fine allaagonistica della formazione di coach Antonio Valentini. In precedenza, i giallorossi – che avevano chiuso la regular season al 3° posto con 53 punti – erano usciti di scena in 2 partite anche dai quarti di finale deiper la promozione, estromessi da Siena. Rispetto alla passata(4° posto con 52 punti) è stato fatto un piccolissimo passo avanti, ma, ai, è stato fallito l’obiettivo, visto che, lo scorso anno si era arrivati al tiebreak di gara3 delle semifinali contro Grottazzolina. Senza Feri, Copelli e Guzzo, e col forfait di capitan Goi nel corso del secondo set, a Macerata, laha giocato con un sestetto inedito, schierando Zlatanov nell’inedito ruolo di opposto.