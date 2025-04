Se non avesse postato lui stesso su Instagram i quasi 30 milioni di followers non avrebbero mai riconosciuto

Iodonna.it - Se non l'avesse postato lui stesso su Instagram, i quasi 30 milioni di followers non l'avrebbero mai riconosciuto

Pochissime ore fa, Lionsgate Entertainment ha rilasciato le primissime immagini del nuovo film che vede protagonisti Johnny Depp e Penélope Cruz, il thriller Day Dringker, diretto da Marc Webb. Per calarsi nel ruolo, l’attore62enne ha stravolto completamente la sua immagine. Johnny Depp: dieci pellicole cult di cui l’attore è protagonista X Il nuovo look di Johnny Depp in Day DrinkerL’icona maschile per eccellenza del look gipsy rock con i capelli lunghi e spettinati in tinta castano scuro, torna a fare notizia grazie a un ruolo inedito e a una trasformazione radicale.