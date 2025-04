Banco Bpm Crédit Agricole semaforo verde anche da Consob sale a quota 198 per aumentare il peso nel ops di Unicredit

Consob, la banca francese aumenta la sua partecipazione in Piazza Meda salendo dal 9,9% al 19,8%; strategia per difendere gli interessi del gruppo e dialoghi con Unicredit momentaneamente sospesi Banco Bpm, Crédit Agricole semaforo v Ilgiornaleditalia.it - Banco Bpm, Crédit Agricole semaforo verde anche da Consob: sale a quota 19,8% per aumentare il peso nell'ops di Unicredit Leggi su Ilgiornaleditalia.it Dopo il via libera del 2 aprile della Bce arriva quello del, la banca francese aumenta la sua partecipazione in Piazza Medando dal 9,9% al 19,8%; strategia per difendere gli interessi del gruppo e dialoghi con Unicredit momentaneamente sospesiBpm,

Potrebbe interessarti anche:

Banco Bpm rilancia su Anima. Nel Piano utili per 7,7 miliardi. Nuovi vertici a Crédit Agricole Italia. Il cda indica Maioli alla presidenza

Banco Bpm non ci sta ad essere preda del risiko bancario e promette agli azionisti fino a 3 miliardi in più. "Ci possiamo difendere perché stiamo generando un valore che difficilmente potrà essere ...

Credit Agricole non lancerà Opa su Banco Bpm

Credit Agricole non lancerà un'opa su Banco Bpm. Lo precisa il gruppo nella nota in cui ha annunciato il via libera della Bce a salire fino al 19,9%. Credit Agricole intende esercitare l'opzione per ...

Credit Agricole non lancerà Opa su Banco Bpm

Credit Agricole non lancerà un'opa su Banco Bpm. Lo precisa il gruppo nella nota in cui ha annunciato il via libera della Bce a salire fino al 19,9%. Credit Agricole intende esercitare l'opzione per ...