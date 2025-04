Aston Villa PSG dove vederla orario e probabili formazioni

Villa Park la sfida di Champions League Aston Villa PSG: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All Villa Park di Birmingham si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Aston Villa PSG. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida.

Scoppia la rissa in un bar di Parigi tra ultras di PSG e Aston Villa: volano tavolini e sgabelli

Circa 24 ore prima della partita alcuni tifosi di PSG e Aston Villa hanno creato disordini in città: un video riprende un violento scontro davanti a un bar, volano sgabelli.Continua a leggere

Champions League in chiaro? Oggi PSG - Aston Villa in Diretta TV8 + Gialappas Night

L’Uefa Champions League entra nella fase decisiva con i quarti di finale. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain ospita gli inglesi dell’Aston Villa, in diretta su TV8, mercoledì 9 aprile, alle ...

PSG-Aston Villa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Paris Saint-Germain - Aston Villa (mercoledì 9 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l`andata dei quarti...

