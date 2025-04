Cesa Davide ucciso nella sala slot arrestato un 17enne Ritrovata l’arma dell’omicidio

17enne con l’accusa di omicidio per la morte di Davide Carbisiero, il 19enne ucciso all’alba di domenica 13 aprile in una sala slot di Cesa. Il colpo fatale lo ha raggiunto alla giugulare, lasciando pochi dubbi sulla violenza dell’aggressione. .L'articolo Cesa, Davide ucciso nella sala slot: arrestato un 17enne. Ritrovata l’arma dell’omicidio Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Cesa, Davide ucciso nella sala slot: arrestato un 17enne. Ritrovata l’arma dell’omicidio Leggi su Teleclubitalia.it Una lite tra giovanissimi finita in tragedia. I Carabinieri del Gruppo di Aversa hanno fermato uncon l’accusa di omicidio per la morte diCarbisiero, il 19enneall’alba di domenica 13 aprile in unadi. Il colpo fatale lo ha raggiunto alla giugulare, lasciando pochi dubbi sulla violenza dell’aggressione. .L'articolounTeleclubitalia.

Potrebbe interessarti anche:

Omicidio a Cesa (Caserta): il 19enne Davide Corbisiero trovato morto in una sala slot. Ucciso con almeno tre colpi

Caserta, 13 aprile 2025 – Omicidio in provincia di Caserta, in circostanze ancora tutte da chiarire. Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto questa mattina intorno alle 7 all’interno di un bar ...

Cesa, Davide ucciso a 19 anni in una sala slot: minorenne fermato per omicidio

Un minorenne è stato fermato con l’accusa di essere coinvolto nell’omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne ucciso nella giornata di sabato 13 aprile all’interno di una sala slot a Cesa, in ...

Omicidio a Cesa (Caserta): il 19enne Davide Carbisiero trovato morto in una sala slot. Ucciso con almeno tre colpi

Caserta, 13 aprile 2025 – Omicidio in provincia di Caserta, in circostanze ancora tutte da chiarire. Un ragazzo di 19 anni è stato trovato morto questa mattina intorno alle 7 all’interno di un bar ...