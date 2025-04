Lukaku da record il dato emerso contro l’Empoli è storico ha superato Maradona

Lukaku supera Diego Armando Maradona in un dato storico. Tale record è arrivato durante la sfida contro l'Empoli. Sono ore molto felici per il Napoli e sopratutto per Romelu Lukaku. Quest'ultimo, ormai da tempo leader degli azzurri, ha raggiunto un traguardo storico contro l'Empoli. L'attaccante belga continua ad essere uno dei pilastri di Conte, motivo per il quale contro l'Empoli è arrivata l'ennesima dimostrazione. Intanto, l'ex Inter e Roma ha superato Diego Armando Maradona in una classifica incredibile. Nuovo record per Lukaku: è già nella storia! Romelu Lukaku è al centro del nuovo progetto del Napoli. Dopo un periodo di "ambientamento" non troppo semplice, il calciatore belga ha dimostrato di essere l'uomo adatto per la squadra azzurra. Lavorare con Antonio Conte è ormai una certezza, ma durante l'annata in corso sta arrivando l'ennesima consacrazione per il giocatore.

