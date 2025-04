Lanazione.it - Guardia giurata uccisa e sepolta a Bilancino, omicidio choc in Mugello

Firenze, 15 aprile 2025 – E’ di Federico Perissi, il corpo senza vita trovato nella notte in, a. La confessione del presunto assassino, un uomo di origini senegalesi di 41 anni, ha portato dritti i poliziotti della squadra mobile delle questure di Firenze e Ferrara al lago deldove, scavando sotto la pioggia battente e al buio, hanno trovato il cadavere di Perissi, 45 anni,. “L’ho ucciso e l’ho sepolto a”, ha detto il senegalese ai poliziotti. Su come e perché lafiorentina sia stataè ancora tutto da chiarire. Quello che è certo è che Perissi e il senegalese si conoscevano ed erano in auto insieme lungo via del lago. Si stavano dirigendo verso l’autostrada, in auto è stata trovata anche una valigia. Gli inquirenti stanno indagando per capire cosa abbia fatto scattare la furia omicida.