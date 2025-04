Cus Ferrara brilla nel powerlifting 9 medaglie e qualificazioni ai campionati italiani

powerlifting del Cus Ferrara. Sabato al Pala Fipl di Lodi Lorenzo Tanganelli nella categoria -105kg ha conquistato la medaglia d'argento nel campionato italiano di stacco da terra Fipl, sollevando 332.5kg. Un risultato di prestigio che va a coronare un percorso di intenso lavoro. Lo stesso atleta, unitamente ai compagni di società, ha partecipato domenica alla gara di qualificazione ai campionati italiani assoluti di Bench press e Parapowerlifting, disputata presso il Crossfit Roveri di Bologna. Il Cus Ferrara con i 13 atleti in gara ha conquistato ben 9 medaglie, che hanno garantito il secondo gradino del podio nella speciale classifica per società. La medaglia d'oro è stata vinta da Sofia Markomichelakis e Azzurra Bovina, che ha festeggiato nel migliore dei modi la fresca convocazione con la maglia della nazionale alla World Cup di Tbilisi di maggio.

