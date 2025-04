Tempo d’attesa nello spazio intimo di una maternità consapevole

Tempo che rimane in attesa della nascita. Nascita e maternità che sono i cardini di “Tempo d’attesa”, documentario di Claudia Brignone, che la regista ha presentato lunedì 14 aprile al Cinema del Borgo, in un confronto con le ostetriche Silvia Ghitti e Franca Zucchinali.Premio speciale della Giuria al Torino Film Festival, il film mostra gli incontri di un gruppo di donne incinte e neomamme all’aria aperta, sotto una magnolia, all’interno del parco del Bosco di Capodimonte, a Napoli.Un luogo di quiete, dove sperimentare il “Tempo d’attesa” prima del parto, condividendo sogni ed ansie. A guidare questi incontri, tra momenti di consapevolezza del proprio corpo e di confronto, è Teresa De Pascale, ostetrica settantenne, fondatrice di Terra Prena, “un’associazione che favorisce l’incontro e lo scambio di esperienze durante il periodo della gravidanza e dopo il parto”. Bergamonews.it - “Tempo d’attesa”, nello spazio intimo di una maternità consapevole Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Il battito di un cuore pulsante, che segna già, nel suo scandire, ilche rimane in attesa della nascita. Nascita eche sono i cardini di “”, documentario di Claudia Brignone, che la regista ha presentato lunedì 14 aprile al Cinema del Borgo, in un confronto con le ostetriche Silvia Ghitti e Franca Zucchinali.Premio speciale della Giuria al Torino Film Festival, il film mostra gli incontri di un gruppo di donne incinte e neomamme all’aria aperta, sotto una magnolia, all’interno del parco del Bosco di Capodimonte, a Napoli.Un luogo di quiete, dove sperimentare il “” prima del parto, condividendo sogni ed ansie. A guidare questi incontri, tra momenti dizza del proprio corpo e di confronto, è Teresa De Pascale, ostetrica settantenne, fondatrice di Terra Prena, “un’associazione che favorisce l’incontro e lo scambio di esperienze durante il periodo della gravidanza e dopo il parto”.

