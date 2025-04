Al via a Villa Pettini a Montevarchi un nuovo progetto Semi di speranza

Villa Pettini a Montevarchi un nuovo progetto: “Semi di speranza”. Sarà presentato ufficialmente durante la serata di mercoledì 16 aprile nella sede di via di Monsorbi (Montevarchi, Arezzo) dai vari enti che hanno unito le forze per sostenere l’affermazione di una “comunità solidale”, ovvero la condivisione di valori per accompagnare la crescita e l’inclusione attiva di giovani, richiedenti asilo e famiglie. A Villa Pettini, la Fondazione Giovanni Paolo II si occupa di accoglienza e integrazione di nuclei familiari di richiedenti asilo. Il Punto Famiglia Villa Pettini, col gruppo di volontari e i giovani volontari di SOstare, promuove percorsi di formazione, spiritualità e accoglienza coinvolgendo attivamente i giovani. L’impresa sociale Qoelet crea percorsi di formazione e di integrazione lavorativa per soggetti vulnerabili, a partire dagli ospiti di Villa Pettini. Lanazione.it - Al via a Villa Pettini a Montevarchi un nuovo progetto: “Semi di speranza” Leggi su Lanazione.it Arezzo, 15 aprile 2025 – Al via aun: “di”. Sarà presentato ufficialmente durante la serata di mercoledì 16 aprile nella sede di via di Monsorbi (, Arezzo) dai vari enti che hanno unito le forze per sostenere l’affermazione di una “comunità solidale”, ovvero la condivisione di valori per accompagnare la crescita e l’inclusione attiva di giovani, richiedenti asilo e famiglie. A, la Fondazione Giovanni Paolo II si occupa di accoglienza e integrazione di nuclei familiari di richiedenti asilo. Il Punto Famiglia, col gruppo di volontari e i giovani volontari di SOstare, promuove percorsi di formazione, spiritualità e accoglienza coinvolgendo attivamente i giovani. L’impresa sociale Qoelet crea percorsi di formazione e di integrazione lavorativa per soggetti vulnerabili, a partire dagli ospiti di

Potrebbe interessarti anche:

Il Moie fa lo scherzetto al Vismara. Villa San Martino doma il Gabicce

vismara 0 moie 1 VISMARA: Melchiorri, Oliva, Bertuccioli (41’ s.t. Amati), Harrach (12’ s.t. Morani), Palazzi, Del Pivo, Pistola, Letizi, Montanari, Gaudenzi, Carnaroli (12’ s.t. Mazzari). All. ...

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO

Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III ...

Villa Ada, via libera del Comune al cancello carrabile. Ma ci sono dei dubbi sull'approvazione

Lo scorso 31 dicembre il dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale ha affidato i lavori per l'installazione e la messa in opera di un cancello carrabile a via San Filippo Martire, ai Parioli. ...

I ragazzi rifugiati ospiti di Villa Pettini a Montevarchi fanno teatro per gli anziani dell'Rsa Masaccio. Prende avvio il progetto “Il tavolo di Villa Pettini: una comunità che accoglie e include”. Generazioni e culture si sono unite in un pomeriggio speciale alla Rsa Masaccio di San Giovanni Valdarno. A Villa Pettini incontro tra religioni monoteiste. Finché c’è vita c’è speranza. Da Villa Pettini l’incredibile storia di Dylan e del suo viaggio verso l’Italia. Nasce a Villa Pettini “La casa delle opportunità”, progetto di formazione al lavoro. Ne parlano su altre fonti