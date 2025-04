Pallacanestro Reggiana sfida Malaga una notte magica al PalaBigi

Pallacanestro Reggiana. Stasera alle 20, i biancorossi toccheranno il punto più alto da sette anni a questa parte per quel che riguarda le competizioni europee. Al ‘PalaBigi’ arriva Malaga, campione in carica della ‘Basketball Champions League’, una corazzata che nella gara 1 di questi quarti di finale ha spazzato via la Unahotels, rifilandogli un terrificante -37 (105-68). Oggi però la squadra di Priftis vuole scrivere un’altra storia e darsi la possibilità di giocarsi tutto nella ‘bella’ che, in caso di successo di Smith e compagni, è in programma mercoledì prossimo in Spagna. Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Reggiana sfida Malaga: una notte magica al PalaBigi Leggi su Sport.quotidiano.net Una di quelle notti che si attendono per una vita. Esserci è già un privilegio, perché significa confrontarsi con i migliori e avere la possibilità di crescere. Come club, come squadra e perfino come città, intesa come comunità che segue sempre con passione le vicende della. Stasera alle 20, i biancorossi toccheranno il punto più alto da sette anni a questa parte per quel che riguarda le competizioni europee. Al ‘’ arriva, campione in carica della ‘Basketball Champions League’, una corazzata che nella gara 1 di questi quarti di finale ha spazzato via la Unahotels, rifilandogli un terrificante -37 (105-68). Oggi però la squadra di Priftis vuole scrivere un’altra storia e darsi la possibilità di giocarsi tutto nella ‘bella’ che, in caso di successo di Smith e compagni, è in programma mercoledì prossimo in Spagna.

