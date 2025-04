Iodonna.it - Durante il volo la popstar ha cantato “What a Wonderful World" per celebrare la bellezza del mondo

Un equipaggio interamente femminile che ha scritto una nuova pagina nell’esplorazione spaziale. Alle 15.30 (ora italiana) di lunedì 14 aprile, la navetta suborbitale New Shepard, di proprietà della Blue Origin di Jeff Bezos, ha lasciato con successo la base in Texas. A bordo, sei donne straordinarie: Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King, Kerianne Flynn e, tra loro, laKaty Perry. I look più memorabili di Katy Perry guarda le foto Ilè durato circa 11 minuti. Un breve viaggio oltre la linea di Kármán, a più di 100 km di altitudine,il quale le partecipanti hanno provato l’assenza di gravità e vissuto un momento unico.