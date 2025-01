Liberoquotidiano.it - Jeff Bezos, mister Amazon sfida Elon Musk nello spazio: i segreti della "guerra stellare"

Più tristi diieri mattina, quando il razzo New Glenn è rimasto fermo sulla rampa di lancio, a Cape Canaveral, erano due bambini che contavano di vederlo decollare prima di andare a scuola. Erano tra gli spettatoridiretta streaming, su YouTube: il conto alla rovescia è cominciato prima delle 7, ora italiana. È slittato per oltre due ore, a causa di non meglio specificate «anomalie», finché non si è esaurita la finestra di lancio. E Blue Origin, la compagnia missilistica che il fondatore diha avviato un quarto di secolo fa, ha comunicato su X di aver riscontrato «un problema al sottosistema del veicolo». Non è stata comunicata una data per il prossimo tentativo. New Glenn, così chiamato in onore di John Glenn, il primo americano a orbitare intorno alla Terra, è un razzo di 98 metri di altezza.