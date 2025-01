Inter-news.it - Inter-Bologna, probabile formazione: Inzaghi rilancia due big!

Vigilia di, recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Simone, dopo l’allenamento effettuato a San Siro, è pronto are due titolarissimi. Ladi.ULTIME – In occasione di, oggi la Beneamata si è allenata direttamente a San Siro. I nerazzurri, infatti, non hanno fatto il solito ritiro di vigilia, ma hanno svolto una seduta di allenamento mattutina allo stadio per poi domani ritrovarsi ad Appiano Gentile per l’ultima riunione tecnica. Non ci saranno ancora Calhanoglu e Mkhitaryan, con il primo che ne avrà per un bel po’, mentre si spera di recuperare l’armeno per la partita di domenica sempre a San Siro contro l’Empoli. Tra i recuperati c’è Francesco Acerbi, che siederà in panchina. Rispetto alla partita di Venezia,è pronto are due titolarissimi: ossia Marcus Thuram e Federico Dimarco.