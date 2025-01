Lettera43.it - Il report di Bankitalia: «Peggiorano le aspettative sull’economia»

Nel quarto trimestre del 2024, la percezione delle imprese italiane sulla situazione economica generale è peggiorata, secondo i dati della Banca d’Italia. La quota di aziende che ha espresso valutazioni negative è salita al 30 per cento, rispetto al 21 per cento del trimestre precedente, mentre solo il 5 per cento ha segnalato un miglioramento, rispetto al 6 per cento precedente. Il deterioramento è stato osservato in tutti i settori, con un indebolimento della domanda, specialmente estera e nel comparto dei servizi. Le imprese hanno inoltre segnalato incertezze economico-politiche e preoccupazioni sulle politiche commerciali internazionali, pur prevedendo un’espansione degli investimenti nella prima metà del 2025.Le rilevazioni di: dalla stabilizzazione dei prezzi all’inflazioneNonostante le difficoltà, le condizioni di accesso al credito sono rimaste stabili e la posizione di liquidità delle imprese è stata giudicata soddisfacente.