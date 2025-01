Secoloditalia.it - Harry e Meghan disperati perché Meta toglie la censura. E avanzano pretese pure con Zuckerberg

Il principee la moglieMarkle hanno rivolto una «esortazione» a Markaffinché ci ripensi: per loro la dismissione dellae delle policy woke che hanno caratterizzato gli ultimi anni dei social didovrebbe «preoccuparci profondamente tutti». I duchi di Sussex hanno affidato le loro preoccupazioni a una dichiarazione ufficiale pubblicata sul loro sito.««profondamente preoccupati» per la fine dellasu Facebook«Non importa se le tue opinioni sono di sinistra, di destra o a metà strada: le ultime notizie dasui cambiamenti alle loro politiche minano direttamente la libertà di parola», ha dichiarato la coppia, sostenendo che «contrariamente a quanto afferma l’azienda, consentire ulteriori abusi e normalizzare l’incitamento all’odio serve a mettere a tacere i discorsi e le espressioni, non a favorirli».