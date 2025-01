Superguidatv.it - Grande Fratello, Shaila ed Helena a rischio eliminazione: l’ultimo confronto in studio | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

edsi ritrovano nellodelper scoprire il verdetto definitivo del televoto. Una rivalità senza fine tra le due donne arrivate alla fase finale del televoto. Chi delle due lascerà per sempre?Iltraedalscontro al televoto è traGatta ePrestes che si ritrovano nellodel. «Me la sentivo di giocarmela con lei, esporsi è un’arma a doppio taglio, preferisco dire quello che penso. So cosa ho vissuto, stare in casa è diverso da guardare» – dicedal canto suo confessa: «non mi sarei mai aspettata di arrivare a sto punto. Per me è già stata una rivincita, non è importante cadere, ma rialzarsi. Ho affrontato il giudizio in maniera un pò dura, sarò molto triste se andrò via».