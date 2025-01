.com - E’ morto Franco Piperno, il “fisico” di Potere Operaio

ROMA – Èa Cosenza, a 82 anni,, saggista e docente universitario ma soprattutto uno dei leader più riconosciuti di, tra gli anni Sessanta e Settanta. Era malato da tempo.si laureò in fisica a Pisa nel 1969, e fondòinsieme a Toni Negri e Oreste Scalzone. Nel 1979 si rifugiò in Francia per evitare il "processo del 7 aprile" sfruttando la copertura della "dottrina Mitterand": era accusato, assieme ad altri intellettuali e scrittori associati alla sinistra extraparlamentare, di aver sostenuto atti di eversione e terrorismo. Al rientro in Italia,lavorò come docente di fisica della materia presso l'università della Calabria, e tra gli anni Novanta e Duemila fu assessore comunale a Cosenza.