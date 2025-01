Agi.it - È cominciata nel M5s l'era post-Grillo

AGI - Il primo consiglio nazionale del M5s nel 2025, segna il debutto dell'era-Beppe. Tutto lo stato maggiore pentastellato, infatti, si è riunito nella giornata di lunedì 13 gennaio - in video collegamento - per cominciare a imare il futuro dei nuovi Cinque Stelle che escono dalla "rivoluzione" di 'Nova', l'assemblea costituente che ha mutato il volto del Movimento, a partire dall'addio al fondatore Beppe. Ma non solo: sul tavolo della rigenerazione c'è anche il nodo dei due mandati, con in vertici chiamati a recepire l'indicazione della base del superamento della regola. "Maniche rimboccate e clima di condivisione", dicono da Via di Campo Marzio, dopo il consiglio nazionale, durato poco più di cinque ore. Con il leader Giuseppe Conte, a discutere del futuro del M5s, c'erano i vicepresidenti, i capigruppo di Camera e Senato, fino ai rappresentanti territoriali e dei vari comitati politici.