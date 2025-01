Iodonna.it - Creatività, audacia, stile: oltre 200 tra abiti, accessori e oggetti d'arredo della "matriarca del massimalismo" andranno all'asta. E i prezzi sono accessibili

Una designer d’interni? Una collezionista? No, Iris Apfel era molto di più: è stata una leggenda vivente che ha trasformato loin una dichiarazione di indipendenza. A quasi un anno dalla sua scomparsa, Christie’s la celebra con l’Unapologetically Iris: The Collection of Iris Apfel, in programma dal 28 gennaio al 13 febbraio.200 lotti trae mobili offrono uno spaccato dell’universo unico di questa icona. Ogni pezzo, dall’haute couture aglidi design, racconta una vita vissuta all’insegnapassione per il bello. Non è solo una vendita: è un omaggio al coraggio di essere autentici. Iris Apfel: la storia e i look cult guarda le foto Iris Apfel, il trionfo del «more is more»La filosofia di Iris Apfel era semplice ma rivoluzionaria: «Di più è di più».