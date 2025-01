Australian Open 2025 | Paolini ok nel primo turno superato l’ostacolo Wei

Leggi su Sportface.it

Jasminenon sbaglia e si aggiudica la vittoria contro Sijia Wei neldegli. Un esordio insidioso per l’azzurra, contro una tennista in crescita che ha fatto vedere tante cose positive negli ultimi tempi, con tanto di finale a Canberra nella prima settimana dell’anno. Magestisce bene le operazioni dall’alto della sua esperienza, chiudendo i conti per 6-0 6-4 in un’ora e un quarto di gioco. Al secondoaffronterà la vincente del match tra Townsend e Zarazua.IL TABELLONEJasmine– Foto Ray Giubilobatte Wei: la cronacaSi comincia con Wei al servizio, ma ilpunto è di Jasmine. La 21enne cinese è molto fallosa nella prima parte di match, incappando in diversi errori gratuiti, tanto da concedere subito il break alla tennista toscana.