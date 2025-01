Ilnapolista.it - Alcaraz ora si sistema le borracce come Nadal: «Non è un tic, mi aiuta a tenere la concentrazione» (VIDEO)

Un’ora dopo aver superato il debutto a Melbourne contro Alexander Shevchenko Carlossi rilassa su un divano vellutato parlando con quattro giornalisti, e posa sul tappeto una borraccia. Il cronista del Paìs coglie palla al balzo e ne approfitta: gli chiede delche è diventato di un’esibizione di qualche giorno fa contro Alex de Miñaur che è diventato virale.che al cambio campo silea terra con cura maniacale. Propriofaceva Rafa.Carloschanneling his inner Rafa#AusOpen(via @bcwylie77) pic.twitter.com/z4mgHt5yEB— Eurosport (@eurosport) January 9, 2025sorride e risponde: “Se prima mi chiamavano mini-Rafa, ora non ne parliamo proprio. Non è un tic, mi piace solo averle ben allineate; non tanto quanto Rafa, ovviamente, che le vuole perfette.