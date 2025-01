Movieplayer.it - ACAB, dietro le quinte della serie con i protagonisti: "Una storia che vive di conflittualià"

Il nostro incontro con gli autori e con il cast dello show, ispirato al romanzo di Carlo Bonini e al film di Stefano Sollima. In streaming su Netflix dal 15 gennaio. Ci pensa direttamente Riccardo Tozzi di Catleya ad introdurre cosa ci sialadi"Romanzo, film e, una filiera che ci appartiene.ci sembrava un terreno fertile, perché c'è un contesto che cerchiamo: la società civile che conferisce allo Stato il monopolioviolenza. La praticaviolenzadi rabbia e disorientamento. Per questo i personaggi comuni, con cui ci identifichiamo, sono posti su un crinale, diremmo, epico". Epico e, in qualche modo, ineluttabile nel ritorno di unache, a tredici anni dal film di Stefano Sollima, torna a scontrarsi con l'attualità. La .