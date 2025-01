Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina sceglie Ciro: reagisce Raul Dumitras

La scelta diDe Ioannon a, che ha deciso di lasciare il programma conSolimeno, ha scatenato reazioni diverse. Tra queste, non è passata inosservata quella di, ex compagno dicon cui aveva partecipato a Temptation Island., attraverso una Instagram Story, ha espresso un commento enigmatico e, per molti, pungente. Il suo messaggio sembra suggerire un risentimento velato, ma lascia spazio a diverse interpretazioni.Newsalla scelta diDe IoannonPoche ore dopo la messa in onda della scelta,ha condiviso un video breve ma intenso nelle sue Instagram Stories. “Comunque non chiedetemi cosa penso della scelta,” ha esordito, guardando dritto in camera con un sorriso appena accennato.