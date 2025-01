Zon.it - Sarno: Arrestati due fratelli per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio

Il 9 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato in flagranza di reato due, rispettivamente di 63 e 60 anni, perdi sostanza stupefacente aidi.Dettagli dell’operazioneDurante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dellodi droga, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dei due uomini:1,350 kg di hashish, suddiviso in 14 panetti.Materiale per il confezionamento.3.475 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.Misure PrecautelariI duesono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria nel rispetto della presunzione di innocenza, eventuali responsabilità saranno accertate esclusivamente a seguito di pronunciamenti giudiziari irrevocabili.