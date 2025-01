Ilrestodelcarlino.it - Ranieri punge:: "C’era un rigore su Saelemaekers"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

BOLOGNASi tiene stretto il punto, ma non digerisce le proteste finali del Bologna, Claudio: "I nostri avversari si sono lamentati molto sulfinale, ma il nostrocome il loro. E nel primo tempoè stato toccato in area: forse poco, ma poteva essere valutato diversamente". Diversa, però, doveva essere la gestione dopo il vantaggio dell’ex di turno: "Lì siamo mancati: avremmo dovuto controllare i ritmi, invece abbiamo preso contropiedi che ci hanno fatto male". Non ha osservazioni pubbliche da fare ai suoi: "C’è il merito e la bravura dei nostri avversari, li abbiamo rincorsi, ma Dominguez sgusciava dappertutto". Si tiene stretta reazione e il pareggio: "Dovevamo reagire e lo abbiamo fatto, grazie anche a chi è entrato. Proviamo sempre a recuperare punti, ma oggi devo essere contento di questo pareggio".