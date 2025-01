Ilgiorno.it - Perquisiscono due ragazzi e gli portano via marsupio e sigaretta elettronica: minorenni denunciati

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco, 13 gennaio 2025 – Li hanno accerchiati, minacciati e perquisiti, come se fossero poliziotti. Ma non sono poliziotti. Sono baby rapinatori. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Lecco hanno denunciato quattroni tra i 14 e i 16 anni. Giovedì scorso hanno aggredito e rapinato in branco due coetanei nella zona del centro commerciale Meridiana di Lecco. L’azione Li hanno circondati, minacciati di pestarli e poi, una volta costretti spalle al muro, li hanno perquisiti, controllando quanto avessero nelle tasche dei pantaloni e della giacca. Li hanno quindi obbligati a consegnare unae un, con dentro soldi. Le vittime hanno chiesto aiuto ai poliziotti della Ferroviaria, che hanno subito bloccato due due dei quattro: avevano ancora quanto rubato e hanno dovuto confessare tutto.