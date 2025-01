Ilgiorno.it - Pavia, scoppia la polemica sull’aumento dei dirigenti comunali: “Più generali che soldati”

, 13 gennaio 2025 – Sta sollevando polemiche l’aumento di dueper far funzionare meglio la macchina comunale. La proposta, che deve essere ancora licenziata dalla giunta, oggi è stata illustrata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Era stato Maurizio Poggi della UilFpl a chiedere di poterne parlare. Duein più per far funzionare meglio la macchina organizzativa. “Con le carenze d'organico che ci sono a palazzo Mezzabarba – ha detto Poggi -, rischiamo d'avere più ‘’ che ‘’. Sembra che l'ottimizzazione ipotizzata richiederà meno personale e potrebbero bastare 500 dipendenti rispetto agli attuali 550, ma occorre avere chiarimenti”. Per i due nuovicon competenze specifiche si stima che il Comune possa spendere circa 200mila euro l'anno.