Ilrestodelcarlino.it - Omicidio stradale . Muore davanti al figlio. Un anno all’investitore

Era morta sotto gli occhi del, travolta da un furgone mentre attraversava la strada. Si è chiusa definitivamente la vicenda giudiziaria che ruotava attorno al tragico incidente costato la vita ad Enrica Zamparini, 75 anni, il 16 settembre del 2019 a Rimini. La Corte di Cassazione ha reso definitiva la sentenza a carico dell’investitore, un riminese di 41 anni, respingendo il suo ricorso. Undi reclusione era stata la pena stabilita dal tribunale di Rimini e confermata anche dalla Corte d’Appello di Bologna, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole dell’accusa di, con il riconoscimento delle attenuanti, e dichiarandolo tenuto al risarcimento dei danni verso la parte civile. I giudici haccertato che quel giorno l’uomo "non aveva le mani sul volante, poiché intento a maneggiare un’agenda cartacea così da non essere in grado di avvistare il pedone che stava attraversando la strada e di rallentare la marcia".