Marchegiani | Frattesi non è giusto per l’Inter un bene cambiare

chiaro su Davide. A detta sua, il centrocampista romano dovrebbe lasciare laamata: non è il giocatore adatto.GIOCATORE NON ADATTO – Su Sky Calcio Club, si discute del futuro di Davide, per cui sono emersi ultimi importanti dettagli. Tra i talent presenti anche Luca. L’ex portiere ha commentato in questo modo la situazione del giocatore romano, che oggi è entrato nel secondo tempo nella sfida vinta dalcontro il Venezia per 2-0. Queste le sue parole: «non è il giocatoreper, non si è accesa la scintilla. Giocatore che ha delle grandi potenzialità, nella Juventus farebbe il titolare fisso, nelha delle difficoltà. Perè unsquadra». Il futuro dirimane fortemente in bilico e in caso di offerta congrua potrebbe veramente lasciare Milano in questa finestra invernale di calciomercato.