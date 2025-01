Ilgiorno.it - Legnano, 24enne picchiato in centro ma lui non ricorda nulla

(Milano), 13 gennaio 2025 – Un giovane di 24 anni è stato vittima di un'aggressione in corso Sempione anella serata di domenica 12 gennaio, ma l’intera vicenda è avvolta dal mistero. La Polizia di Stato ha avviato un'indagine su una presunta aggressione avvenuta nella città del Carroccio, domenica sera. Poco prima delle 20 un giovane di 24 anni è stato soccorso lungo corso Sempione, all'altezza del civico 225, vicino all'intersezione con via Resegone. Gli agenti del commissariato di via Gilardelli e un'ambulanza della Croce Bianca si sono precipitati sul posto. Nonostante l'intervento rapido, il giovane era confuso e non è stato in grado di fornire dettagli sull'accaduto. La sua incapacità di descrivere l'aggressione ha alimentato ulteriormente il mistero che circonda l'episodio.