Tvplay.it - La Juve corre ai ripari, colpo in Serie A già a gennaio

Leggi su Tvplay.it

Lalavora sul mercato senza sosta e Cristiano Giuntoli è pronto a rinforzare la rosa con un mercato da capogiro.La stagione delladi Thiago Motta è stata finora ben al di sotto delle aspettative. Il club bianconero ha investito quasi 200 milioni in estate, tanti rinforzi e giovani di qualità e una squadra che sembra avere grandi margini di crescita. Nonostante ciò al momento è palese che manca qualcosa, rispetto ad Allegri Thiago Motta non ha dato il cambio gioco che tutti si attendevano e oltre a ciò non arrivano neanche i risultati, troppo spesso deludenti.LaaiinA già a(Lapresse) TvPlayLa società ha investito e si aspettava numeri differenti, la squadra è lontana dalla zona scudetto e nei prossimi match – complice un calendario dipiuttosto complicato – rischia di vedere allontanarsi anche la zona Champions League.