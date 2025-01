Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, L’Equipe: accordo tra Napoli e Psg per 70 milioni più bonus

conferma Bargiggia,a 70piùconferma le notizie di Bargiggia che assieme al Roma è stato il primo a dare la notizia del trasferimento dial Psg.Scriveche oggic’è stato l’epilogo (ma non ancora ufficiale, aggiungiamo noi) del trasferimento di Khvitchadaa Paris Saint-Germain. I due club hanno raggiunto l’per 70di euro più. Gli uffici legali devono ancora concordare i dettagli economici.(23 anni, sotto contratto fino a giugno 2027) non è ancora stato autorizzato dala raggiungere Parigi per le visite mediche. Entrambe le parti hanno assicurato che la gestione dei dettagli è solo questione di tempo.Prosegue:Durante la giornata, Mamuka Jugeli, agente del georgiano e Luis Campos si sono incontrati per finalizzare la gran parte di questocon il