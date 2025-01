Ilnapolista.it - Conte ha rianimato calciatori che sembravano finiti: Di Lorenzo, Rrahmani, Anguissa e anche Juan Jesus

hache: Di, Rrahamani,Cesare – Caro Guido importante, meritata e convincente vittoria del Napoli pur se su un modesto Verona, una delle squadre maggiormente candidate alla retrocessione. Va detto che mentre nella prima parte del campionato il Napoli vinceva ma non convinceva, adesso possiamo dire che ha messo il turbo perché vince e convince. La squadra è in grande condizione atletica, ha aumentato il (pur vituperato) possesso palla, le occasioni da rete e in particolare riaggredisce l’avversario appena perde palla avendo così immediatamente più giocatori in fase offensiva.Guido – E bisogna sottolineare il lavoro dinel recupero di molti giocatori che l’anno scorso. Mi riferisco in particolare a Diche chiamato in causa sta dando il suo contributo.