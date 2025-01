Quifinanza.it - Caso decadenza Todde finisce in Procura, la prossima tappa è in Giunta

Leggi su Quifinanza.it

Ilsi aggiorna. Dopo la decisione di dichiarare decaduta Alessandra, in merito a presunte inadempienza nella rendicontazione, il fascicolo è arrivato in. Iltore, Rodolfo Sabelli, ha deciso di procedere senza indagati e senza ipotesi di reato.In attesa del prossimo passo inper le elezioni in Consiglio regionale, si riaccendono gli animi. A partire dallo scorso week end, la Lega si è impegnata con gazebo e volantinaggio nelle piazze e nei mercati della Sardegna con l’iniziativa #Dimettiti. Non è mancata la risposta del Movimento 5 Stelle, che si domanda come la Lega possa permettersi di dare lezioni di etica e moralità, visto che è la stessa ad aver rubato 49 milioni di euro alla collettività. “Sarebbe molto più opportuno il silenzio”, si legge in una nota del gruppo sardo.