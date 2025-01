Caos treni la soluzione di Salvini contro guasti e ritardi | Un taglio delle corse del 15%

Leggi su Open.online

Unadeidel 15%. Questa è l’ipotesi che il ministro dei Trasporti Matteosta valutando per ridurre ie i disagi di chi viaggia sui binari, che negli ultimi mesi si sono fatti particolarmente evidenti e frequenti. La proposta sarebbe arrivata adal suo vice, Edoardo Rixi, alcuni mesi fa. Ma sembra diventare sempre più concreta dopo ildi sabato, quando iad alta velocità si sono fermati per ore a causa di un guasto alla linea sul nodo di Milano. Nel frattempo, Ferrovie dello Stato (Fs) ha aperto un’inchiesta interna per ricostruire la dinamica che ha portato al tranciamento dei cavi e al successivo tracollo della rete ferroviaria. La rabbia di Donnarumma e le teste pronte a saltareGli accertamenti hanno rivelato che a tagliare i cavi dell’alta tensione è stato il pantografo di un treno ad alta velocità, la parte del convoglio che assorbe energia dalla rete elettrica.