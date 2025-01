Lapresse.it - Australian Open 2025, Kyrgios fuori: eliminato il ‘nemico’ di Sinner

Nicksubitoall’. E’ durato poco più di due ore il tentativo di ritorno dell’o al tennis giocato. Il grande accusatore di Jannikper la vicenda clostebol ha perso al primo turno del primo torneo stagionale dello Slam contro Jacob Fearnley. L’inglese, numero 92 del mondo, si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (3), 6-3, 7-6 (2).I ripetuti attacchi adiha più volte attaccato duramenteper il caso doping che lo vede coinvolto e sul quale il Tas di Losanna si esprimerà a metà aprile. “Se troveròfarò in modo che ogni singola persona del pubblico sia contro di lui. La trasformerò in una bolgia totale”, aveva detto tra l’altroprima del suo rientro in campo in seguito a un lungo stop per infortunio.