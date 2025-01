Sport.quotidiano.net - 4 Torri Volley, la scossa non arriva. A Trento è un altro ko che pesa

Leggi su Sport.quotidiano.net

uni341Parziali: 25-21, 25-19, 23-25, 25-20 4: Aprile 4, Morelli 11, Zanni 3, Pavani 2, Schincaglia ne, Dosi ne, Poli (libero), Rossetti 7, Rossatti 23, Roboni (libero), Sulmona ne. All. De Marco Non è stato un debutto da ricordare quello di coach De Marco sulla panchina della 4. Sabato sera infatti la sua squadra è incappata nella terza sconfitta di fila sul campo dell’Uni, a segno con un secco 3-1 che ha lasciato i granata a bocca asciutta. Laauspicata dalla società attraverso l’avvicendamento tra coach Fortunati e il tecnico faentino quindi non si è verificata, anche se va detto che la 4si è presentata acon una formazione rimaneggiata. Priva di un opposto di ruolo (Cherin si è trasferito a Gorizia), i granata hanno dovuto rinunciare anche a Grazzi, che nelle gare precedenti si era adattato in quella posizione.