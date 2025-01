Inter-news.it - Topalovic, prima volta in prima squadra! Non l’unico Primavera in Venezia-Inter – CdS

Leggi su Inter-news.it

La trasferta dell’contro il, in programma oggi rappresenta non solo un banco di prova per la, ma anche un’opportunità speciale per alcuni giovani talenti dellavera. Con una rosa falcidiata dagli infortuni, Simone Inzaghi ha deciso di convocare tre giovani.convocazione per il giovane Luka.GIOVANI E PRIME VOLTE – Tra i giovani convocati inin programma oggi alle 15 spicca il nome del giovane Luka, promettente centrocampista acquistato in estate e già protagonista nellavera dell’. Il giovane sloveno classe 2005, dotato di grande visione di gioco e qualità tecnica, si è rapidamente imposto come uno dei punti di forza delladi Zanchetta. La sua capacità di dettare i ritmi di gioco e offrire soluzioni sia in fase difensiva che offensiva lo rendono un prospettoessante per il futuro.