The 8 Show, la serie thriller più simile a Squid Game

Sembra una copia dima non lo è. Sudcoreana, scritta e diretta da Han Jae-rim, The 8trascina gli spettatori all’interno di uninquietante e spietato, chiamato Money. Qui 8 partecipanti vengono rinchiusi in un palazzo di otto piani, monitorato da telecamere onnipresenti. La sfida? Sopravvivere cento giorni nell’edificio - che non dispone di cibo, acqua o elettricità. La ricompensa: 44,8 miliardi di won, l'equivalente di circa 30 milioni di euro.L’8è realizzato a uso e consumo di un’audience misteriosa. Invisibile e muta, segue incessantemente otto individui che, avvicinati con la proposta di partecipare al gioco in cambio di cifre potenzialmente astronomiche, accettano di lasciarsi riprendere mentre trascorrono il tempo in una sorta di casa del Grande fratello.