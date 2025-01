Sport.quotidiano.net - Seghetti fa il possibile . Gyasi suo l’assist decisivo

6 – Incolpevole sui gol, è merito suo se la squadra non va al riposo con un passivo più pesante. All’esordio assoluto in A commette un paio di errori con i piedi, ma compie anche due interventi strepitosi. GOGLICHIDZE 6 – Sfortunato sul primo gol quando riesce solo a deviare il tiro di Morente, si addormenta anche lui sulla rimessa laterale che porta al raddoppio di Krstovic. Nella ripresa tiene botta anche da centrale. DE SCIGLIO 6 – Entra a freddo e al netto di qualche sbavatura da ordine ed esperienza. VITI 6 – In difficoltà nel primo tempo è comunque uno dei pochi che prova a dare la scossa, ripresa più tranquilla in fase difensiva si fa vedere anche nella metà campo offensiva.6 – Nel primo tempo si vede pochissimo davanti e patisce le discese di Dorgu in fase di copertura.