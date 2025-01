Romadailynews.it - Roma: controlli nei quartieri est, 12 denunciati e 10 mila euro di multa

Nel corso deiterritoriali aneiPigneto, Malatesta e Torpignattara, i carabinieri hanno identificato 124 persone, controllato 53 veicoli e 17 attivita’ commerciali. Il bilancio delle attivita’ ha portato alla denuncia a piede libero per 12 persone e alla sanzione amministrativa, con unadi 10.400, per due attivita’ commerciali della zona, dopo aver accertato diverse irregolarita’. Nello specifico, 10 persone, tutte senza fissa dimora e gia’ note alle forze dell’ordine, sono state denunciate poiche’ sorprese a dimorare abusivamente all’interno dell’area Borghetto degli artigiani, terreno in stato di abbandono e assegnato aCapitale. Una 49enne bosniaca, invece, e’ stata denunciata per il reato di ricettazione, dopo essere stata trovata in possesso di un gruppo elettrogeno, denunciato rubato alla stazione dei carabinieri di Torpignattara.