Biccy.it - Rita Pavone e Valerio Scanu, prime scaramucce in diretta: “Compostino, lo voglio spettinare”

Leggi su Biccy.it

sono la coppia da tenere d’occhio di questa terza edizione di Ora O Mai Più. Gli autori che li hanno accoppiati hanno da subito spinto sull’acceleratore e lo stesso Marco Liorni, nell’annunciare il duetto sulle note di Datemi Un Martello, ha detto: “Vediamo comeha accolto la notizia e no, non l’ha accolta proprio. Vediamo, vediamo“.La missione dei tutor di Ora O Mai Più è quella di valorizzare il proprio artista e di farlo risaltare al suo massimo, per questo motivoc’è rimasto male quandoha deciso di fargli cantare Datemi Un Martello. “Datemi Un Martello? Mi riservo. Quando ho sentito il brano mi è sceso un coccolone, non è un brano che rientra nelle mie corde, o me lo fai entrare tu nelle mie corde o facciamo un pandemonio. .